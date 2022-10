Covid, nel Ragusano meno contagi ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono le persone positive al Covid nel FRagusano ma aumentano i ricoveri in ospedale. E' quanto segnala il report dell'Asp del 24 ottobre. I positivi, in totale, sono 692: 679 si trovano in isolamento domiciliare, 13 ricoverati in ospedale, 4 in più rispetto al giorno precedente. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 624. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 11 Acate, 12 Chiaramonte Gulfi,

30 Comiso, 0 Giarratana, 45 Ispica, 218 Modica, 13 Monterosso, 64 Pozzallo, 180 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 56 Scicli, 42 Vittoria.