Borse di studio ai figli dei dipendenti: alla 15esima edizione iniziativa Ergon

Impegno, dedizione e costanza vengono premiati anche quest'anno da Ergon, società che gestisce i marchi Despar e Altasfera per la Sicilia oltre al marchio ARD, con borse di studio pari a 60 mila euro. L’azienda premia le nuove generazioni e in particolare i figli dei propri dipendenti distinti per meriti scolastici nei vari gradi. Un evento che unisce i membri di una grande famiglia e che, grazie al web accorcia le distanze e permette a tutti di potersi collegare e partecipare a questa grande iniziativa. Un aiuto economico che, oltre ad essere un riconoscimento del lavoro svolto, è un invito che Ergon fa ai giovani affinché possano credere in loro stessi, a dimostrazione che gli sforzi non sono vani e che l'impegno viene premiato. In 15 anni le borse di studio assegnate sono state veramente molte e tantissime sono le richieste pervenute anche in questo 2022, con un bando dal quale si è composta una graduatoria in cui lo scostamento di punteggio è stato minimo. Per questo Ergon ha pensato anche ad un piccolo dono per chi non è rientrato per poco in graduatoria.