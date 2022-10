Ragusa, presentata la stagione teatrale della Compagnia Godot: si comincia a novembre

Presentato il nuovo cartellone della stagione teatrale "Palchi diversi" della Compagnia Godot di Ragusa: un'intensa programmazione che, tra commedie, serate dedicate ai piccoli, grandi successi e nuove produzioni, intratterrà il pubblico dal prossimo novembre fino a maggio 2023 con 10 imperdibili lavori, portati in scena nella Maison GoDoT e al Teatro Marcello Perracchio. Tutti gli spettacoli sono firmati dalla regia di Vittorio Bonaccorso. Si comincerà con un grande successo della scorsa stagione, “La città che non vorrei… farsa distopica (ma non troppo)”, testo divertentissimo e pungente di Federica Bisegna, un’effervescente satira su Ragusa, in scena alla Maison GoDoT da venerdì 11 a domenica 13 novembre e da venerdì 18 a domenica 20 novembre.

Accanto alla programmazione saranno portate in scena, tutte ad ingresso gratuito, anche le lezioni-spettacolo e quest’anno c’è anche una novità, come spiegato da Federica Bisegna: “Queste lezioni saranno incentrate su vari temi ma per questa edizione di Palchi Diversi abbiamo vogliamo dare spazio all’improvvisazione che pone gli interpreti dinnanzi ad una difficoltà in più. Si tratta di veri e propri match di improvvisazioni, divertentissimi per il pubblico. Resta dunque l’invito a trovarci in teatro, anche attraverso i nostri convenienti pacchetti fedeltà e con il doveroso ringraziamento agli spettatori, i nostri veri e unici sponsor”. Per info e prenotazioni chiamare i numeri 3393234452, 3277044022, 3282553313, 3384920769 o scrivere a info@compagniagodot.it.