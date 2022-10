Il deputato regionale Abbate: turismo in crescita ma non basta, serve destagionalizzare

"I dati che sono stati forniti dall’Osservatorio Regionale siciliano parlano di un turismo in ripresa, nei primi sette mesi del 2022 sono stati registrati 2.340.048 arrivi e 7.302.064 presenze, contro 1.235.926 arrivi e 3.770.914 presenze dello stesso periodo nel 2021. Se da un parte questi numeri ci infondono ottimismo, dall’altra ci impongono di tenere alta la guardia perché dobbiamo ancora recuperare la distanza dal 2019, anno precovid da prendere come termine di paragone, in cui per lo stesso periodo avevamo avuto 2.759.398 arrivi e 7.839.476 presenze". Lo afferma il deputato regionale della Nuova DC, il modicano Ignazio Abbate. "Avremmo potuto fare meglio - continua - e questo è dipeso anche dalla poca capacità di fare sistema di cui soffre il turismo in Sicilia. Il turismo non può essere affrontato e governato se non è visto in modo sistemico, la strategia di sviluppo deve essere pianificata e organizzata per tempo, senza improvvisazione e con competenza.

Un primo momento fondamentale deve essere quello dell’ascolto. Gli imprenditori dell’industria alberghiera, i diversi operatori che si occupano di servizi turistici, le guide e gli operatori dell’accoglienza extralberghiera affrontano ogni giorno il mercato e hanno quindi una percezione molto concreta di ciò che occorre fare. Insieme a loro occorre coinvolgere anche le figure che si occupano di trasporto, i rappresentanti dei parchi e dei musei, le aziende produttrici di eventi e in generale tutti coloro che offrono servizi ancillari ai turisti. La loro percezione sull’andamento del mercato e i loro suggerimenti per migliorare la strategia sono determinanti.

In questo modo la Regione porrebbe le basi per la costituzione di una di DMO (Destination Management Organization) a carattere regionale che possa svolgere attività di promo-commercializzazione, promuovendo e coordinando poi le diverse sub destinazioni presenti nel territorio che in questi anni hanno fatto molti passi in avanti: Distretti, borghi, città, aree protette, GAL sono già presenti sui mercati turistici e stanno cercando di ritagliarsi uno spazio riconoscibile e di intercettare una domanda turistica sempre più bisognosa di informazioni e alla ricerca di luoghi veri.

La nostra Isola è apprezzata per molte tipologie di attrattori, fra i quali vi sono le spiagge e il mare, non c’è dubbio che questo rappresenti, insieme agli attrattori naturali e a quelli del cibo, uno degli aspetti che più ci caratterizzano.

Ma la forza di un territorio - afferma ancora Abbate - nello stare nel mercato è proprio quella di valorizzare anche gli attrattori minori, sia perché in questo modo il turismo dispiegherà i suoi effetti anche in aree non turisticamente vocate, ma anche perché permetterà la presenza di flussi turistici in periodi di media e bassa stagione, ponendo così le basi per la tanto agognata destagionalizzazione.

Questi attrattori minori (minori solo per l’entità dei flussi turistici, non certo per la loro importanza) sono quelli collegati al patrimonio naturale e rurale, ad alcuni siti archeologici meno conosciuti, ai borghi nelle aree interne. E poi vi sono diverse forme turistiche che negli ultimi anni stanno via via prendendo forma nel territorio regionale, come il turismo del ritorno, collegato al desiderio degli oriundi di conoscere le proprie origini, oppure il turismo del wedding, ossia collegato ai matrimoni organizzati nel nostro territorio da coppie di altri paesi. Anche il turismo dei cammini e il cicloturismo appaiono in forte crescita, grazie anche alla straordinaria attività dei tanti operatori economici che anche a spese proprie hanno negli ultimi anni costruito, piano piano, itinerari e percorsi affascinanti. In questi processi organizzativi, la

realizzazione di eventi, la loro programmazione e promozione con diversi mesi di anticipo rappresenta un passaggio cruciale. Gli eventi, di diversa tipologia (religiosi, sportivi, culturali, ecc..), sono occasioni per spingere la domanda turistica a brevi vacanze, spesso in periodi “spalla”, ossia prossime ai mesi di alta stagionalità. Gli eventi, per quanto piccoli o grandi, devono essere progettati con scrupolo e conoscenza dei mercati, programmandoli almeno un anno prima e comunicandoli al mercato".

NELLA FOTO, turisti a Modica