Donna uccisa a Bolzano, il marito si presenta agli inquirenti

Si è presentato agli inquirenti il marito della giovane donna trovata ieri uccisa nel suo appartamento a Bolzano. La vittima Alexandra Elena Mocanu, 35 anni originaria dalla Romania, da qualche anno viveva nel capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista. L'allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio dopo una segnalazione dei parenti del marito Avni Mecja. L'uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato, probabilmente era diretto in Albania, il suo paese d'origine, ma a un certo punto è tornato indietro per presentarsi agli inquirenti altoatesini. Un profilo Facebook in comune con foto della coppia e altre immagini romantiche. L'ultimo post, un selfie sul terrazzo di un fast food in un centro commerciale di Bolzano, solo qualche giorno fa. E' questa l'immagine che Avni e Alexandra presentavano sui social media, molto diversa da quella descritta dai vicini di casa. "Li sentivamo litigare spesso. Dal loro appartamento si sentivano frequenti litigi ad alta voce tra loro due e questo è avvenuto anche sabato sera, fino alle 22.30 circa, poi abbiamo sentito sbattere dei cassetti e poi più nulla. Silenzio fino a domenica, quando è arrivata la polizia con i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento".

FOTO ANSA