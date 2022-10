Lo spettacolo Tender Napalm al Catania Off Fringe Festival dal 27 al 30 ottobre

Tender Napalm di Philip Ridley per la regia di Simona De Sarno sarà in scena dal 27 al 30 ottobre al Catania Off Fringe Festival. Lo spettacolo, patrocinato dalla Fondazione INDA e dall’Accademia d’Arte del Dramma Antico e in collaborazione con V.A.N. verso altre narrazioni ha debuttato all’Ortyx Drama Festival, a Siracusa e sarà presentato anche a Napoli, dal 20 al 23 aprile 2023 al Teatro Elicantropo diretto da Carlo Cerciello.

Tender Napalm ripercorre il rapporto di un uomo e di una donna che portano con sé un’istanza universale. La loro storia viene ricostruita attraverso la loro memoria e la loro immaginazione in una costante miscela di tenerezza e violenza che fa immergere lo spettatore in scenari apocalittici, in un’isola tropicale sconvolta dallo tsunami, minacciata da mostri marini, alieni e scimmie.

La traduzione del testo originale di Philip Ridley è di Laura Leonessa, l’adattamento e la regia di Simona De Sarno, le musiche di Andrea Di Falco mentre Victoria Blondeau è assistente alla regia. In scena Federica Cinque e Alessandro Mannini. Tender Napalm debutterà a Catania il 27 ottobre, alle 17, al Palazzo della Cultura e sarà in scena anche il 28 ottobre alle 21,30, il 29 ottobre alle 18,30 e il 30 ottobre alle 20, sempre al Palazzo della Cultura.