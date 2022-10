Sicurezza e ordine pubblico a Vittoria, FdI chiede di schierare pure l'esercito

Sicurezza e ordine pubblico a Vittoria. Sono gli elementi cardine della mozione che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario il consigliere Giuseppe Scuderi, ha presentato perché la stessa possa essere inserita nella prima seduta utile del prossimo civico consesso. “Negli ultimi tempi – spiega Scuderi che parla anche a nome degli altri componenti del gruppo – stiamo assistendo ad un allarmante susseguirsi di reati che vanno dagli atti vandalici alle aggressioni con armi da taglio e da fuoco, dai furti alle attività commerciali e nelle aziende agricole ai furti di auto, dal disturbo della quiete pubblica alle risse legate allo spaccio. Non vanno sottovalutati il caos, gli schiamazzi, le gare automobilistiche e di moto che disturbano la quiete notturna soprattutto nella zona largo Cavour, piazza Calvario, piazza Senia, e in alcuni quartieri periferici come contrada Cicchitto dietro la ex coop Rinascita”. Ma quali sono le richieste contenute nella mozione? “Intanto – è spiegato – un’audizione con il prefetto per potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio cittadino, anche attraverso la richiesta straordinaria del presidio 24 ore su 24 delle zone sensibili da parte dell’Esercito; il coinvolgimento dei deputati regionali e nazionali; ma anche di attivare al più presto le tanto pubblicizzate telecamere di videosorveglianza che l’amministrazione dice di avere acquistato. Inoltre, chiediamo che siano stanziati dei fondi per aumentare le ore di servizio della polizia municipale per il pattugliamento notturno urbano ed extraurbano (periferie e aziende agricole). Infine, riteniamo necessario un intervento maggiore e più capillare dei servizi sociali per limitare i fenomeni di marginalità e disagio”.