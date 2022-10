Catania: al Finc Comedy Festival arriva Slava Poulinin, il più grande clown del mondo

Il grande artista russo Slava Poulinin ha scelto Taormina per presentare in anteprima nazionale il suo docu-film “Slava's Journey: Secrets of Snow”. Domenica 11 dicembre un spettacolo-evento eccezionale al Palazzo dei Congressi con ingresso gratuito.

Poulinin ha scelto il Finc Comedy Festival per presentare in anteprima nazionale il suo docu-film “Slava's Journey: Secrets of Snow”, un lungo viaggio in treno che fonde il mondo onirico dello spettacolo con la vita reale. Il Festival, nato grazie all'iniziativa del Theatre DeGart di Dandy Danno & Diva G, al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Taormina, si arricchisce con la presenza del più grande clown del mondo.

Se esiste un personaggio unico del suo genere è lui, Slava Poulinin, considerato da tutto il mondo dello spettacolo come il più grande di questa era affiancandosi a miti come Chaplin, Keaton a Grock e Rowan Atkinson. Una leggenda vivente, che ha creato attorno a sé un mondo onirico e pieno di leggerezza, dove ogni persona può ritrovare il bambino che c’è in lui.

Sarà lui a chiudere il Festival domenica 11 dicembre 2022 al Palazzo dei Congressi di Taormina alle 18 con ingresso gratuito.