Migranti, sindaco di Lampedusa: "Colpiti per i bimbi morti carbonizzati"

"Non è semplice fare il sindaco di queste isole. Nelle ultime 72 ore sono successi degli eventi tragici, che mi hanno colpito profondamente. In poco tempo mi sono state consegnate le salme di due bimbi carbonizzati, più altri quattro corpi giunti oggi pomeriggio sulla nostra banchina, ed altre persone risulterebbero disperse in mare". Così il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. "A questo si è aggiunta l'altra tragica notizia di ieri, riguardante un nostro giovane compaesano, che mi ha letteralmente scosso. Sono fatti che lasciano l'amaro in bocca e tanta tristezza - dice - Il mio cordoglio e quello dell'amministrazione comunale va alla famiglia del giovane Pietro, e a tutte le famiglie di quei migranti dei quali non sappiamo nemmeno il nome".