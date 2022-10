Arrestato un 22enne a Marsala con 92 dosi di marijuana

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marsala (Trapani) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Insospettiti dal via vai di giovani dal suo appartamento a Petrosino, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione e hanno trovato circa 135 grammi di marijuana suddivisa in 92 dosi, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento. Denunciato anche un minorenne trovato in possesso di 35 grammi di marijuana