Il presidente Unione ciechi Ragusa al convegno nazionale "Albini in Italia"

Il bianco non è assenza di colore, in realtà contiene tutti i colori possibili. Proprio come gli albini. Persone, accomunate dal bianco della pelle e dei capelli, che vogliono e devono vivere come tutti gli altri, pur dovendo lottare contro le tante difficoltà di una condizione genetica rara. Che, per esempio, rende la bella stagione un percorso a ostacoli da affrontare armati di creme solari a protezione totale e ombrelli per ripararsi dal sole.

Per far conoscere che cosa significa essere albini e far capire perché non bisogna guardare queste persone con sospetto, come accadeva spesso in passato, quando i “senza colore” erano vittime di discriminazioni basate sulla superstizione, “Albini in Italia”, gruppo di persone che opera per la divulgazione di nozioni inerenti l’albinismo, ha promosso sabato scorso a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il primo convegno sul tema che ha trattato argomentazioni medico-scientifiche. Presenti autorità mediche e istituzioni per una mattinata dedicata a una questione davvero molto importante. Era presente anche il presidente dell’Uici di Ragusa, Salvatore Albani, che spiega: “L’obiettivo che ci si è posti è di dare informazioni corrette su una condizione genetica rara che riguarda una persona su ventimila e che provoca un difetto di pigmentazione con l’assenza più o meno completa della melanina nei tessuti: da qui la pelle bianchissima, i capelli e i peli candidi, le iridi rosa nei casi in cui il deficit è totale perché la mancanza di colore lascia intravedere i capillari sottostanti. Indipendentemente dalla variabilità della pigmentazione visibile, però, l’albinismo si associa a deficit visivi quasi sempre gravi, dalla fotofobia alla diminuzione dell’acuità visiva, dallo strabismo alla perdita della visione stereoscopica. E’ opportuno, dunque, che sul fronte della diffusione di determinate notizie si riesca a fare sempre di più e meglio. A Ragusa gli albini siamo 12 mentre in tutta Italia ce ne sono circa 3.500”.