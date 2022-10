A Priolo Gargallo "Preferisco vivere": contro le dipendenze i messaggi di scienza e spettacolo

Dal 26 al 29 ottobre a Priolo Gargallo si svolgerà la prima edizione di “PREFERISCO VIVERE!”, manifestazione organizzata dall’Associazione Fandango Entertainment e fortemente voluta dal Sindaco di Priolo Gargallo Maria Grazia Pulvirenti in considerazione della gravità e della diffusione tra i giovani delle diverse forme di dipendenza. La manifestazione nasce con l’intento di innescare percorsi virtuosi nella prevenzione dalle dipendenze più note, quali quelle dalle droghe e dall’alcolismo, per arrivare fino alle nuove dipendenze quali quelle che si sviluppano attraverso i social e gli strumenti tecnologici che sfociano anche nel cyberbullismo.

I soggetti della comunità di Priolo Gargallo ai quali saranno prevalentemente destinate le attività sono ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 14 anni; ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 19 anni; docenti e genitori; rappresentanti di associazioni culturali, sportive e ricreative e del mondo del lavoro, con un’ipotesi di partecipazione di n.500 persone agli incontri che saranno realizzati instaurando un confronto tra i relatori ed il pubblico presente in sala.

ll programma degli incontri, che saranno moderati dal giornalista e conduttore televisivo Salvo La Rosa, oltre alle attività prettamente scientifiche nel pomeriggio del 29 ottobre 2022 prevede tre appuntamenti con altrettanti personaggi famosi del mondo dell’entertainment: si inizia alle ore 17:00 con Federico Moccia, straordinario autore di best seller letterari, che avrà compito di parlare di “Orgoglio, bullismo, amore” ed effettuerà una lezione/spettacolo specificatamente ideata e costruita per un pubblico di giovani e per le loro famiglie. E per concludere tutte le attività con alcuni momenti di aggregazione per i più giovani alle ore 20:30 è previsto lo spettacolo de I SANSONI in “Fratelli ma non troppo” e si conclude alle 22.00 con il DJSet di DJ ANICETO, paladino della lotta all’uso della droga e dell’alcol.