Ragusa, lavori infiniti: cantiere comunale aperto da mesi

“Non possiamo che fare i complimenti all’Amministrazione comunale di Ragusa perché grazie al suo lassismo è riuscito a creare un’aiuola di erba selvaggia a beneficio del quartiere, offrendo dunque nuovi spazi ai cittadini. Complimenti davvero”. E’ sarcastico il commento del consigliere comunale Giovanni Gurrieri, capogruppo del Gruppo Misto al Consiglio comunale di Ragusa, che fa notare come in una zona centrale di Ragusa, esattamente nell’intersezione tra via Valdossola e via del Melograno, un cantiere comunale di intervento stradale è praticamente rimasto aperto ormai da mesi, così tanto tempo che è addirittura la natura ad aver preso il posto dell’Amministrazione comunale, con erbe e erbacce che sono andate a riempire l’area dei lavori manutentivi ancora oggi transennati e che occupano una buona parte della carreggiata creando disagi ai residenti e agli automobilisti che transitano. “Nel popoloso quartiere di Palazzello – sottolinea Gurrieri – siamo al paradosso con gli interventi di manutenzione ordinaria che si protraggono all’infinito al punto da diventare pericolo stradale e intralcio alla viabilità in una zona che è interessata da ingenti flussi di traffico sia per il circolo didattico vicino che per le numerose attività commerciali della zona e del vicino viale dei Platani. I residenti sono allo stremo, ormai delusi dalla mancanza di considerazione visto che l’intervento è stato avviato a maggio del 2022 e a tutt’oggi rimane in questo stato. Invito pertanto l’Amministrazione comunale ad intervenire al più presto dando agli uffici competenti la possibilità di svolgere la manutenzione ordinaria al meglio, anche rimpinguando gli appositi capitoli del bilancio. Attendiamo fiduciosi tutti noi cittadini di questa comunità”.