Siracusa, esplosione causò 2 morti: due uomini accusati di omicidio colposo

Notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nei confronti di due uomini di 46 e 44 anni accusati di omicidio colposo, lesioni colpose e nei confronti di un altro uomo, 57 anni, per violazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

I fatti si riferiscono al 30 settembre 2021, quando a causa di una fuga di gas, una piccola abitazione, adibita a dependance per i dipendenti di un’azienda agricola, in Via Elorina, a Siracusa, andò completamente distrutta. La deflagrazione causò la morte di un uomo e di una donna, lesioni gravissime (ustioni di 3° e 4° grado) a una terza persona e ustioni di secondo livello ad altri due soggetti rimasti coinvolti.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini preliminari, anche alla luce delle ricostruzioni della dinamica dell’evento effettuate Vigili del Fuoco del Nucleo Investigativo di Palermo e del Comando Provinciale di Siracusa, l’esplosione sarebbe da imputare alla condotta negligente, imprudente e, in special modo, imperita degli indagati, i quali, nell’installazione del dispositivo che avrebbe dovuto fornire di gas l’unità abitativa, avrebbero omesso sia di applicare un riduttore di pressione di secondo livello, necessario ai fini della regolazione della pressione in entrata, sia il successivo collaudo di sicurezza dell’impianto.

Siffatta contingenza avrebbe determinato il formarsi all’interno del vano cucina di una sacca di materiale gassoso, un‘atmosfera infiammabile, che è esplosa a causa dell’innesco derivante dall’attivazione di un interruttore di energia elettrica. L’onda d’urto che ne è derivata ha travolto le persone presenti all’interno e all’esterno dell’abitazione con le conseguenze per l’incolumità fisica delle stesse sopra descritte.

Inoltre, dal quadro investigativo è emersa la violazione della normativa in materia di prevenzione incendi da parte del rappresentante legale dell’azienda agricola interessata dalla vicenda, l’uomo di 57 anni, anch’egli destinatario del provvedimento.