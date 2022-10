Legalità, l'Arcivescovo di Palermo a Rosolini: il potere è il male (FOTO/VIDEO)

Ha mantenuto la promessa monsignor Corrado Lorefice, quella di far visita all'Istituto comprensivo Sant'Alessandra di Rosolini. Stamane ha tenuto una lezione di legalità ai ragazzini, ma anche agli adulti, presenti. Insegnanti, personale scolastico, consiglieri comunali, assessori ed il sindaco, Giovanni Spadola. L'arcivescovo di Palermo ha parlato con parole semplici ma incisive. "Amicizia. E' questa è la prima parola che vi consegno oggi: l’amicizia, che è un tesoro prezioso che non si perde mai. Dobbiamo gustare la bellezza dell’amicizia”. “Si pensa di essere felici quando si è potenti e ricchi - ha detto il prelato- Ma dobbiamo smetterla di cercare il potere. Il potere è mortale. Sapete perché ci sono le guerre e la povertà? Perché qualcuno pensa di essere felice eliminando l’altro. Per chi ha il progetto di potenza e ricchezza, la vita degli altri non conta, si elimina. Questa è la sfida della legalità che vi consegno oggi: vogliamo un mondo pacifico? Nessuno allora vada alla ricerca del potere. Il vero senso del potere è quello di servire e servire è amare. Solo l’amore dà la vita!”.

L'intervento dell'arcivescovo è stato preceduto dal saluto del dirigente scolastico, Salvatore Lupo e subito dopo Lorefice ha parlato in sindaco di Rosolini. Spadola ha detto:" Ho apprezzato tre parole scritte sul percorso che porta al cortile della scuola. Coraggio, vita e speranza. Tre parole - dice il primo cittadino che portano sulla retta via. Io da amministratore ho avuto il coraggio di fermare per tre mesi la Fiera quindicinale. Volevo che si rispettassero le regole. Poi c'è la vita che è un dono di Dio. Va rispettata la nostra e quella degli altri. Infine il coraggio quello che abbiamo dimostrato durante il covid. Spadola chiude con ' soltanto se siamo uniti, il bene sconfiggerà il male".

·(foto e video ci.g)