Francofonte, deve scontare 6 anni; in cella a Brucoli

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per la medesima causa, poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato e violazione delle leggi sulle armi in concorso, commessi nel luglio 2020, dovrà espiare la pena residua di 6 anni di reclusione.

Dopo le consuete formalità i Carabinieri di Francofonte lo hanno tradotto presso la Casa di reclusione di Brucoli.