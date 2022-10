Siracusa, l'ultimo addio a Franco Antonuccio tra famiglia e amici intimi

E' stata una cerimonia sobria. Così come l'avrebbe voluto lui. Stamane nella parrocchia di Sant'Antonio di Padova, sono stati celebrati i funerali del giornalista siracusano, Franco Antonuccio. E' scomparso dopo tante sofferenze che non avrebbe meritato per la sua generosià e bontà d'animo. Forte commozione nella chiesa di via Lo Surdo dove nel primo banco di sinistra c'erano la moglie Cettina e le figlie Chiara e Giusi. A fianco il fratello Antonio e la cognata Carla. Anche il fratello più piccolo di Franco, Aldo, era presente assieme alla moglie. Poi tutti i nipoti, parenti e gli amici di lunga data. A rendere omaggio al giornalista sportivo tanti colleghi della prima ora, quelli che lui vedeva settimanalmente in tribuna stampa. Anzi preferiva non sedersi mai nei posti riservati ai giornalisti. Diceva con grande ironia. "Lì ci vanno gli scienziati del calcio'. Preferiva così accomodarsi sulle poltroncine della tribuna al coperto, sempre armato di taccuino e cronometro. Nell'omelia celebrata dal vice parroco di Sant'Antonio, don Salvatore Tanasi, che ha dedicato le giuste parole che Franco meritava. "Persona rigorosa ed onesta nella sua professione, marito e padre esemplare", ha detto in sintesi il celebrante. Poi l'ultimo viaggio verso il camposanto. Da lassù, il 'maestro' veglierà sulle persone a lui più care.