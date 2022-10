AgriFood - Made in Italy 4.0, prorogata al 31 ottobre la scadenza per la candidatura al secondo corso di esperto delle filiere agroalimentari di Modica

Prorogato al 31 ottobre prossimo le iscrizioni per il corso AgriFood - Made in Italy 4.0, promosso dalla Fondazione ITS Albatros Istituto tecnico Superiore di Messina per l’Agroalimentare, rivolto alla formazione di esperti nelle filiere agro-alimentari da realizzare in provincia di Ragusa. Dopo l’importante risultato del 2020, con la candidatura di circa 100 aspiranti allievi, è in atto la seconda edizione che consentirà ad altri 20 discenti di ricevere un’adeguata formazione per l’ingresso nel mondo del lavoro, fatto che sottolinea da un lato quanto forte sia una domanda formativa di qualità che consenta di maturare competenze da spendere subito nel mondo del lavoro, dall’altro la qualità dell’offerta formativa proposta dalla Fondazione ITS Albatros che realizzerà il corso biennale grazie all’accordo con l’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica. Le candidature, grazie ad una proroga sottoscritta dalla presidente della Fondazione Albatros, la prof.ssa Antonella Sidoti, potranno essere presentate nelle modalità previste dal bando fino alle ore 12.00 del 31 ottobre. Per iscrizioni e info: https://www.itsalbatros.me.it/ tel. 0909432770 - 0932904963 – 0932762991