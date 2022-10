Modica, Enrico Guarneri inaugura la stagione di prosa al Teatro Garibaldi

Inizia la nuova stagione di prosa al Teatro Garibaldi di Modica, tanti grandi nomi in cartellone. Anche quest'anno gli appuntamenti saranno in doppia replica, così da consentire una maggiore scelta al pubblico. “Una stagione per gioire”, recita il claim che accompagna il cartellone dei 10 spettacoli in programmazione. Il sipario si apre sabato 29 alle ore 21.00 e domenica 30 ottobre alle ore 18.30 con “La roba” di Giovanni Verga, un'opera che vuole essere anche un omaggio al padre del verismo in occasione dei 100 anni dalla sua scomparsa. Sul palco insieme a Guarneri ci saranno Nadia De Luca, Francesca Ferro, Alice Ferlito, Giampaolo Romania, Rosario Marco Amato, Alessandra Falci, Maria Chiara Pappalardo, Giuseppe Parisi e Giovanni Fontanarosa. Costumi a cura della Sartoria Pipi Palermo, scenografie a cura di Salvo Manciagli. La produzione è di Progetto Teatrando. Per qualsiasi informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.