Aeroporto di Catania Hub del Mediterraneo, la difesa di Bianco e la polemica con Palermo

"Sono sorpreso e meravigliato per la determinazione aggressiva con la quale il sindaco di Palermo si è scagliato contro la decisione da parte di Enac di scegliere l'aeroporto di Catania come hub del Mediterraneo", lo afferma Enzo Bianco, nella sua veste di consigliere comunale di Catania e di Presidente dei LiberalPd.

Bianco aggiunge: "Lo scalo etneo negli ultimi anni ha costantemente e considerevolmente incrementato il numero dei passaggieri, registrando un'affluenza notevolmente maggiore rispetto a quello di Palermo e di tutti gli aeroporti del Sud. Fontanarossa, unito a Comiso, copre l'intera area della Sicilia Orientale, ma molti passeggeri anche delle province di Caltanissetta e di Agrigento preferiscono Fontanarossa per la maggiore facilità di raggiungimento e per il gran numero di voli e connessioni. Comprendo come il sindaco di Palermo, come ogni sindaco che fa il suo dovere, voglia difendere e valorizzare la propria città, e quindi anche il suo aeroporto. Sono convinto che tra due aeroporti si possa fare alleanza e lavorare insieme per una ulteriore crescita. Ma - conclude Bianco - sono convinto che dati incontrovertibili confermano la correttezza della scelta di Enac. Noi la difenderemo."