Maltempo, da Trapani a Modica: la Regione dichiara lo stato di crisi

La Regione Siciliana ha dichiaratolo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati dal maltempo a settembre e ottobre in numerose zone dell'Isola. Il provvedimento, firmato dal presidente Renato Schifani a seguito della relazione predisposta dal dipartimento regionale della Protezione civile, avrà la durata di sei mesi. I Comuni coinvolti sono: Trapani, Paceco, Partanna, Campobello di Mazara,Mazara del Vallo, Erice, Valderice, Castelvetrano, Misiliscemi e Castellammare del Golfo, nel Trapanese; Agrigento, SantaMargherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Menfi, Cammarata, Comitini, Naro, San Giovanni Gemini e Sciacca, nell'Agrigentino; Niscemi, in provincia di Caltanissetta; Palermo, Carini,Corleone e Contessa Entellina, nel Palermitano; Enna, Piazza Armerina, Barrafranca e Pietraperzia, nell'Ennese; Ragusa e Modica, nel Ragusano; le Città metropolitane di Messina e Catania.Gli eventi meteo avversi - verificatisi nei giorni 25, 26, 30settembre e primo ottobre e tra il 9 e il 13 ottobre - sono stati caratterizzati, scrive nella relazione il capo dellaProtezione civile della Presidenza della Regione, Salvo Cocina,"da un flusso di correnti sud-occidentali che ha determinato importanti episodi piovosi associati in alcuni casi ad attività temporalesca, con conseguenti significativi effetti al suolo". E"i valori di pioggia, misurati da diverse stazioni, sono stati superiori ai 100 millimetri e con eventi di forte intensità e concentrazione registrati soprattutto nel territorio di Ragusa,Trapani e Palermo"."Nell'immediatezza degli eventi - dice il presidente dellaRegione Renato Schifani - tutte le strutture operative diProtezione civile, regionali, provinciali e comunali, coadiuvate d lle associazioni di volontariato, dai Vigili del fuoco, dall'Esercito sono intervenute tempestivamente per soccorrere la popolazione colpita e rimuovere le situazioni di pericolo.Adesso, con la dichiarazione dello stato di crisi velocizzeremo la macchina e attiveremo i primi interventi della Protezione civile e dell'Autorità di bacino per la messa in sicurezza de itorrenti e della città di Trapani".