Morto l'operaio di Comiso caduto dal tetto di un capannone del mercato

Non ce l'ha fatta l'operaio di quasi 60 anni caduto lunedì dal tetto di un capannone al mercato ortofrutticolo di Comiso. Salvatore Matarazzo - questo il nome dello sfortunato operaio - era stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. L'uomo era caduto da un'altezza di circa sei metri e aveva riportato lesioni al capo e in varie parti del corpo, Era stato ricoverato in Neurochirurgia.