Noto, la mostra "Miti, Eroine e Ribelli" resterà aperta fino all'8 gennaio 2023

Dal 23 aprile scorso Noto racconta, attraverso capolavori dell’arte, storie di donne. E lo fa con la mostra "Miti, Eroine e Ribelli allestita nel settecentesco ex collegio dei Padri Gesuiti, lungo il Corso Vittorio Emanuele, oggi ribattezzato Convitto delle Arti, Noto Museum. La mostra, che secondo il calendario avrebbe dovuto chiudere i battenti il 23 ottobre, visto il successo di pubblico, rilancia l’offerta culturale e la ripropone sino all’8 gennaio 2023. La protagonista della mostra diventa l’iconica Artemisia Gentileschi che sostituirà adeguatamente la “Maddalena Addolorata” del Caravaggio, che dopo sei mesi ha concluso la sua permanenza a Noto, così come un’altra opera di Orazio Gentileschi Giuditta e Oloferne. Dallo scorso mese, in coincidenza con la riapertura delle scuole, la presenza di studenti è notevolmente aumentata. E ora è possibile visitare “Miti, Eroine e Ribelli”, mostra prodotta e organizzata da Gianni Filippini e Florinda Vicari per Mediatica e curata da Pierluigi Carofano in collaborazione con Tamara Cini, fino all’8 gennaio del prossimo anno.