Lentini, rissa e colpi di pistola a salve: denunciate 6 persone

Agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno denunciato per il reato di rissa 6 persone, tutte lentinesi. La sera del 24 Ottobre scorso, la Volante del Commissariato, su segnalazione del NUE, interveniva in via Cappuccini, ove era stata segnalata una lite con esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Giunti sul posto, gli agenti constatavano che, poco prima, vi era stata una rissa tra contrapposte fazioni per motivi ancora in fase di accertamento, nel corso della quale sembrerebbe sia stata usata, a scopo intimidatorio, una pistola a salve con tappo rosso. L’arma, infatti, è stata successivamente trovata e sequestrata. Tutti i soggetti convolti nella rissa si sono mostrati poco collaborativi con gli inquirenti e non hanno fornito particolari importanti sul movente dell’acceso e violento litigio.