La Vardera (Sud chiama Nord): mio obbiettivo è entrare nell'Antimafia

"Fin dal primo momento non ho nascosto il mio desiderio di lavorare all'interno della commissione Antimafia dell'Ars: nella mia vita da giornalista ho fatto delle inchieste su questo tema e per me è come se si chiudesse un cerchio". Lo dichiara alla Dire il neo deputato di Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera, in vista della prima seduta del Parlamento siciliano che poi dovrà nominare anche i componenti delle varie commissioni legislative. "Non parteciperemo alla spartizione di incarichi all'interno dell'Ars - precisa La Vardera -. Saremo vera opposizione e non 'banchetteremo' rispetto a ruoli che potrebbero darci con garanzie politiche ma, al contrario combatteremo per quelli che ci spetteranno di diritto e in base allo Statuto".