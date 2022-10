I medici anche a Pachino, la sindaca dice grazie al deputato( Fi) Riccardo Gennuso

Un sit - in inutile e superato quello che si è tenuto stamane a Pachino in contrada Cozzi. Lo aveva organizzato il consigliere Emiliano Ricupero, di recente transitato nel Pd, insieme alla Cna per chiedere la presenza di medici in città. A fare il punto sulla situazione sanitaria, però ci ha pensato la sindaca Carmela Petralito che ha di fatto mandato a carte 48 ore l'azione di protesta. " Avevo scritto al presidente della Regione per chiedere il funzionamento della Guardia medica in assenza di sanitari disponibili a venire a Pachino - ha detto Petralito - C'è poi stato l'intervento del parlamentare di riferimento, il forzista Riccardo Gennuso, che ha spiegato nel dettaglio la complessa situazione a Schifani ed il governatore della Sicilia ha provveduto attraverso il direttore generale del Dipartimento regionale alla Sanità, Mario La Rocca a correre ai ripari , mettendo in in moto la macchina organizzativa dell'Asp di Siracusa. Attraverso una turnazione prevista dagli accordi tra l'azienda ed i sindacati, nel Presidio di continuità territoriale di Pachino, sarà garantita la presenza di dottori di Medicina generale e di Continuità assistenziale. La vicenda rimane attenzionata dall'amministrazione comunale e aspettiamo la formazione del nuovo governo della Regione per mettere la parola fine a una situazione spinosa".

"Vi sono stati taluni politici intenti a fare solo propaganda", ha replicato Ricupero.