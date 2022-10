Ucciso a Catania in via Carrubella al culmine di una lite

Un uomo è stato ucciso a Catania con colpi di arma da fuoco in Via Carrubbella, una strada al confine con il comune di Gravina. La vittima è Samuel Nizzari,46 anni. A far fuoco sarebbe stato, al culmine di una lite, un 80enne, che è attualmente ricercato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto emerso alla base dell'omicidio vi sarebbero stati dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile.

"L’omicidio di oggi in via Carrubella lascia atterriti e esterrefatti". Lo afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti che desidera fare un plauso alla polizia per il pronto intervento volto a garantire l’ordine pubblico e la viabilità in una zona al confine tra Catania e Gravina. L'errore da evitare assolutamente però, è quello di associare via Carrubella al quartiere di San Giovanni Galermo. Non solo, vista la vicinanza geografica tra via Carubbella e via Capo Passero, sono anche state fatte illazioni, legate al mondo della criminalità organizzata, che per ora non trovano riscontro nelle indagini condotte dal magistrato di turno. Costruire pindariche ipotesi o additare Trappeto Nord e San Giovanni Galermo quasi come quartieri da far west serve solo a creare odio e rancore nei confronti di tutta la comunità del IV municipio di Catania. E questo bisogna impedirlo in tutti i modi".