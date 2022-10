Regione Siciliana: i nomi degli assessori solo dopo la nomina dei sottosegretari a Roma

Gli assessori alla Regione Siciliana si conosceranno solo dopo la nomina dei sottosegretari a Roma. Il presidente Renato Schifani nominerà la sua giunta dopo le decisioni romane. Questo potrebbe voler dire una "dipendenza" dai poteri centrali malgrado i proclami palermitani. Il nodo principale potrebbe essere la scelta di Miccichè: a Palermo come presidente Ars, oppure a Roma al Senato. Poi c'è il nodo della distribuzione degli assessorati. Fratelli d'Italia aspira ad avere 4 assessorati e il presidente dell'Ars, 4 le deleghe su cui punta anche Forza Italia. Nelle segreterie si parla di totodeleghe. In FdI si parla di Infrastrutture, Sanità, Turismo e Agricoltura, ma anche in Forza Italia l'appeal maggiore è verso la Sanità e l'Agricoltura ma anche per Beni culturali e Turismo; l'Economia piace al Mpa così come le Attività produttive, delega questa che non dispiacerebbe alla Dc Nuova. Nella Lega si vociferano il Lavoro e i Beni culturali ma pure l'Istruzione. In pochissimi parlano di rifiuti ed energia, la delega più complicata. Sui nomi dovrebbe valere la decisione di Schifani di cooptare in giunta solo gli eletti; in questo caso la "rosa" di ogni partito è pressoché pronta. Se il governatore aprirà ad alcuni "politici-tecnici", allora, la partita appare indecifrabile. Anche perché nella "rosa tecnica" - secondo quanto riportato dall'Ansa - balla un nome di peso sul quale sarebbero stati presi degli impegni pre-elettorali.