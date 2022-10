Siracusa, vittoria di misura sull'Igea: l'andata dei quarti di Coppa Italia sorride agli azzurri

ASD Siracusa Calcio 1924 2

ASD Nuova Igea Virtus 1

ASD Siracusa Calcio 1924: Genovese, Ababei, Magro (29’ st Greco), Schisciano, Giordano C., Cianci, Maimone, Guerci (1’ st Ficarrotta), Belluso (31’ st Manservigi), Ricca (15’ st Palmisano) Savasta (10’ st Montagno) . A disposizione Giordano V., Midolo, Fiorentino, Puzzo. All. Mirabella.

ASD Nuova Igea Virtus: Magi, Trimboli, Verdura (22’ st Silipigni), Abbate, Della Guardia, Vincenzi (15’ st Franchina), Biondo, Bucolo A. (12’ st Isgrò) De Gaetano (39’ st D’Amico), Iodyaga, Flores (22’ st Russo). A disposizione Bucolo F., Di Bella, Marino, Sottile. All. Ferrara.

Arbitro: Arena di Palermo

Assistenti: Artellini di Ragusa e Conticello di Catania

Reti: 39’ pt Belluso, 9’ st Ficarrotta. 46’ st Della Guardia rig.

Note: Presenti circa 500 spettatori, una cinquantina dei quali ospiti. Ammoniti Magro, Maimone, Ficarrotta, Palmisano, Vincenzi, Isgrò e Flores. Espulsi Ficarrotta, Ababei e Belluso

Vittoria di misura ma con tante polemiche. Il Siracusa si impone 2-1 nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia ma recrimina per un finale in cui le decisioni del direttore di gara hanno contribuito a rimettere in carreggiata la squadra barcellonese che, è riuscita a limitare i danni al termine di una gara spigolosa ma corretta.

Ospiti subito pericolosi con la conclusione da distanza ravvicinata di Iodyaga respinta da Genovese. Il Siracusa non sta a guardare, proponendosi spesso nella metà campo avversaria senza però riuscire a sfondare. Alla prima vera opportunità i padroni di casa passano in vantaggio: punizione di Maimone per Savasta, che mette in mezzo per Belluso che, da due passi, spinge la sfera nel sacco. I padroni di casa collezionano 5 calci d’angolo a testimonianza di un predominio territoriale evidente specie nella seconda metà del tempo. Si va al riposo sull’1-0.

In avvio di ripresa entra Ficarrotta che, al quarto d’ora, lascia il segno con uno splendido tiro dalla distanza su cui Magi non può nulla. Al 24’ Siracusa vicino al tris con il gran tiro di Belluso (nella foto) respinto dal portiere. A questo punto decide di salire in cattedra il signor Arena di Palermo che, al 24’, indica il dischetto tra lo stupore generale per un’azione confusa in area aretusea. L’Igea non approfitta del gentile regalo e Idoyaga si lascia parare la conclusione da Genovese. Palmisano ci prova dalla distanza, para Magi. Al 41’ l’arbitro espelle Ficarrotta per doppia ammonizione (la seconda per simulazione a palla lontano dall’area). Non è ancora finita perché nel recupero l’arbitro concede un altro rigore agli ospiti per presunto fallo di Ababei su un avversario. Il difensore viene anche espulso. Poi il direttore di gara mostra il rosso anche a Luca Belluso (che era stato sostituito) per proteste. Della Guardia trasforma e finisce 2-1 con il Siracusa che chiude in 9 contro 11 una partita assolutamente corretta e con troppi interventi disciplinari dell’incerto arbitro della sezione palermitana.