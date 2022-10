Ragusa, in Prefettura presentato Piano di Protezione civile

Presieduta dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, è stata convocata una riunione inerente la condivisione del Piano sintetico in materia di rischio idrico e idrogeologico redatto a cura del Libero Consorzio Comunale e della Prefettura di Ragusa.

Alla riunione hanno preso parte i Sindaci ed i rappresentanti dei Comuni iblei, le Forze dell'Ordine, il Dipartimento Regionale Protezione Civile servizio territoriale Ragusa, l'Agenzia del Demanio Forestale Ragusa, la Direzione Compartimentale Anas, sede di Misterbianco e il Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale di Ragusa.

Nel corso della riunione il documento speditivo, sintesi dei Piani comunali di protezione civile, finalizzato ad individuare e porre in essere le azioni di monitoraggio, controllo e prevenzione attraverso i responsabili di funzioni comunali nelle zone a maggior rischio idraulico e idrogeologico nel momento dell'emergenza, è stato accuratamente illustrato ai partecipanti.

Il documento, a carattere meramente indicativo, è stato redatto sulla base delle schede sintetiche prodotte dai singoli Comuni, con relativa cartografia di supporto con la quale ciascun ente locale ha individuato le aree a maggior rischio idraulico ed idrogeologico.

Il documento, condiviso dai partecipanti, contiene anche una cartografia del rischio idraulico ed idrogeologico dell’intera provincia tenendo conto sia delle aree individuate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) che delle aree indicate dai Comuni.