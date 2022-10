Perché è importante prendersi cura dei propri pneumatici?

Per sapere quando è giunto il momento di sostituire i treni gomme occorre capire quali sono i fattori che influiscono maggiormente sull'usura di queste. Il primo elemento è sicuramente la qualità delle gomme: è sempre consigliabile chiedere il parere di un gommista e controllare l'etichetta dello pneumatico, anche per vedere se è compatibile con la propria auto.

Il secondo fattore è legato al clima, infatti gli pneumatici sono progettati per resistere a forti escursioni termiche, però può accadere che il susseguirsi di eventi climatici estremi, acceleri il processo di deterioramento dei materiali che compongono la gomma.

Infine lo stile di guida, con veloci accelerazioni e frenate molto improvvise, può causare un consumo più rapido del battistrada.

Il guidatore, inoltre, deve controllare regolarmente la pressione delle gomme, non facendolo queste andrebbero a percorrere grandi tratti di strada con una pressione inadeguata e ciò le danneggerebbe irreparabilmente.

Illustrazione dei pneumatici invernali tratta da auto-doc.it

Ogni quanto devono essere cambiate le gomme?

Partiamo da un fattore importante che determina lo stato di usura degli pneumatici, ovvero le condizioni della strada. Prendiamo come esempio due persone che percorrono la stessa distanza, ma una su una strada sterrata e l'altra su una asfaltata, quella che guida sullo sterrato più spesso dovrà cambiare prima le gomme rispetto all'altra. Solitamente i treni gomme vengono sostituiti trai 20000 e i 40000 chilometri percorsi, però come è stato detto prima dipende molto anche dal tipo di strade percorse. È importante controllare periodicamente, anche da soli, lo stato delle gomme perché nel caso dovessero presentare deformazioni o danni evidenti, occorre sostituirle anche prima del chilometraggio previsto, per evitare di causare o subire incidenti.

Quali tipi di pneumatici ci sono?

Esistono molti tipi di pneumatici e si differenziano in base alle dimensioni oppure alla specifica stagione climatica per la quale sono stati realizzati. Sul mercato si possono trovare: gomme invernali, estive, 4 stagioni, larghe, ribassate, larghe, XL, ricostruite e usate.

Le prime tre sono soggette alla legge, infatti in determinati periodi dell'anno occorre necessariamente montare quelle invernali o estive, oppure si può optare per le gomme 4 stagioni che presentano caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie. Specialmente chi abita in montagna, dovrà montare ruote invernali per un periodo di tempo più lungo rispetto a chi vive ad un'altitudine più bassa.

Come scegliere gli pneumatici giusti?

Se si stanno acquistando gomme usate, perché sono più convenienti di un set nuovo, bisogna verificarne lo stato di usura, per esempio, controllando il consumo del battistrada o dei lati dello pneumatico per evitare di comprarne uno deformato o che presenti danni.

Se invece si vogliono acquistare gomme ricostruite, è consigliabile controllare i certificati rilasciati dai produttori stessi per verificare l'autenticità dello pneumatico. È bene ricordare che la scelta della gomma è condizionata dalle specifiche caratteristiche richieste dalla propria auto, che sono indicate nel libretto.

Fonti d’approfondimento:

- https://www.auto-doc.it/info/tipi-e-cause-di-usura-degli-pneumatici