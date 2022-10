Migranti, 254 persone sbarcate ieri a Messina: c'erano anche 48 minori

C'erano anche 48 minori stranieri non accompagnati ed un minore arrivato insieme allo zio tra i 254 migranti che ieri pomeriggio sono sbarcati al porto di Messina. Sono arrivati intorno alle 17 a bordo della

motovedetta della Guardia di Finanza Cimone. Erano stati salvati in varie operazioni in mare. Una parte dei minori, in tutto 32 sono stati collocati nei centri di Messina e provincia, 7 di cui 2 infraquattordicenni in provincia di Agrigento e 10 collocati in provincia di Enna. Oltre ai minori sono sbarcati 206 uomini.Tutti sono sbarcati dopo i controlli di rito dell Usmaf. I migranti sono provenienti prevalentemente da Egitto e Siria ma c'erano anche alcuni bengalesi. Per due migranti si e' reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti diagnostici.