Canicattini, disinfestazione straordinaria il 28 e il 29

L’Ufficio Igiene Ambientale del Comune di Canicattini Bagni rende noto che, come disposto in accordo con l’Amministrazione comunale, nella serata e nelle ore notturne tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, nel centro abitato e nelle aree periferiche della città, verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione a causa del proliferare delle zanzare favorito dalle temperature alta del periodo. Pertanto, la cittadinanza è invitata ad adoperare le cautele del caso e a non riporre all’esterno derrate alimentari.