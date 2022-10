Palermo, rubata centralina delle telecamere del centro Padre Nostro

Nuova incursione al Centro Padre nostro di Palermo, fondato da don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia. Ne dà notizia il presidente del Centro, Maurizio Artale. Rubati da piazzetta Beato padre Pino Puglisi, a Brancaccio, il gruppo di continuità e l'interruttore di sgancio dell'impianto di videosorveglianza che non è ancora entrato in funzione. Amaro il commento di Artale: "Al peggio non c'è mai fine. Dal

Comune di Palermo ci hanno assicurato che entro poche settimane Open Fiber passerà i cavi e installeranno le telecamere, pertanto, a tutti gli incivili che si sono alternati dal 2014 ad oggi dico di affrettarsi a vandalizzare ulteriormente la piazzetta".