Pensionato preso alle spalle e rapinato nella sua abitazione a Rosolini

Momenti di paura ieri sera verso le 19,10 a Rosolini, dove un bandito solitario, armato di coltello, ha rapinato un pensionato. Vittima di un gesto vile, A.C., 76 anni. Il malvivente dopo avere superato il cancelletto dell'abitazione di via Capitano Cultrera, ha sorpreso il malcapitato alle spalle. Ha detto la classica parola: "Dammi i soldi o ti finisce male". L'azione è stata fulminea, tant'è che il bandito è riuscito ad impossessarsi del portafogli che il pensionato portava nella tasca dietro i pantaloni. Il malvivente dopo avere messo a segno il colpo si è allontanato facendo perdere le tracce a bordo di uno scooter. Magro il bottino, l'uomo aveva con sè, 65 euro. Ma non sarebbe stata l'unica rapina commessa ieri sera. Pare che lo stesso malvivente abbia tentato di assaltare una tabaccheria in via Oddo. Ma il colpo è andato a vuoto per la reazione del titolare della rivendita.

Per la rapina al pensionato, che è il padre della vice presidente del consiglio comunale di Rosolini, Concetta Cavallo, sono arrivati attestati di solidarietà bipartisan. Anche il sindaco, Giovanni Spadola, che si trova all'estero per impegni istituzionali le ha telefonato per rammaricarsi di quanto accaduto. Adesso le indagini sono affidate ai carabinieri che attraverso le immagini di qualche telecamera della zona, potrebbero identificare il bandito.