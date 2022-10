Nuova Sinagoga a Catania, tappa a Modica per il testo sacro degli Ebrei

Ha fatto tappa a Modica, questa mattina, il Sefer Torah, il testo sacro per eccellenza degli Ebrei . E’ arrivato da Washington dopo 530 anni dalla cacciata degli Ebrei dalla Sicilia, in occasione della inaugurazione della Sinanoga di Catania. La Sinagoga ha sede nel secondo piano del Castello di Leucatia, concesso sei anni fa dall'amministrazione comunale catanese alla Comunità ebraica del territorio, il cui segretario è Baruch Triolo. La tappa di Modica ha una motivazione importante perché il rabbino giunto dall’America ha voluto onorare la memoria dell’eccidio degli Ebrei del quartiere Cartellone. Era il giorno dell’Assunta del 1474: diverse centinaia di ebrei, si parla di almeno 360, furono massacrati dalla popolazione aizzata da un predicatore particolarmente fervente, al grido di “Viva Maria, periscan gli Ebrei”. Questo massacro fu il più cruento della storia degli Ebrei di Sicilia.

Con il termine Sefer Torah si identificano i rotoli su cui viene trascritta la Torah. I Sefarim vengono solitamente custoditi all'interno dell'Haron HaKodesh, un particolare armadio che si trova in tutte le sinagoghe dove è comunemente nascosto alla vista da un drappo ornamentale chiamato parochet.

Il Sefer Torah, anche durante gli spostamenti, è custodito in una struttura di legno ed inserito in una stoffa molto pregiata. Spesso questa stoffa riporta decorazioni e frasi in ebraico.

La Sinagoga di Catania ha suscitato la reazione dell’Unione delle comunità ebraiche italiane che, afferma una nota, è l'unico soggetto che può legittimare l'istituzione e la presenza di una comunità ebraica nel territorio del nostro Paese. Non essendo mai stata presentata alcuna richiesta di costituzione di una "Comunità ebraica di Catania", né all'Ucei né alla Comunità ebraica di Napoli nella cui giurisdizione ricade la Sicilia, l'Ucei non può consentire in alcun modo che chiunque si appropri della dicitura "Comunità ebraica" o costituisca una comunità prima inesistente, in aperta violazione della normativa prevista nell'intesa e nello statuto". L'Ucei ha diffidato formalmente la Comunità ebraica catanese e invita il Comune, come aveva già fatto nel 2017, "a non donare denari o supporti di sorta agli organizzatori dell'evento, né a concedere spazi a una sedicente Comunità Ebraica di Catania, che può definirsi tale unicamente se costituita nel rispetto e secondo i dettami della legislazione vigente".

NELLA FOTO, il rabbino americano all'ingresso del quartiere di Cartellone teatro della strage del 1474