Scontro sulla Siracusa - Catania: 2 modicani in ospedale

Incidente stradale oggi verso mezzogiorno sull'autostrada Siracusa - Catania . Due veicoli sono entrati in collisione mentre erano in direzione del capoluogo etneo. A scontrarsi un Renault Traffic guidato da 62enne di Modica e una Fiat Punto condotta da un 58enne anche egli di Modica. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti in ospedale. Il conducente del Renault ne avrà per 10 giorni, mentre il 62enne è in prognosi riservata.