Covid, nel Ragusano i contagi tornano a salire: sono 674

Tornano ad aumentare nel Ragusano le persone positive al Covid. Il report Asp del 27 ottobre ne segnala, infatti, 674 rispetto ai 599 del giorno precedente. Dei 674, 654 sono in isolamento domiciliare mentre 20 sono ricoverati in ospedale. Stabile il numero dei ricoverati. Non ci sono decessi per cui il numero dei morti è sempre di 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 7 Acate, 26 Chiaramonte, 29 Comiso,

0 Giarratana, 35 Ispica, 196 Modica, 11 Monterosso, 48 Pozzallo, 196 Ragusa, 12 Santa Croce Camerina, 49 Scicli, 45 Vittoria.