Sulla Modica-Giarratana scontro tra betoniera e scooter: grave una 33enne

Incidente stradale nel pomeriggio sulla ex provinciale 126 Modica-Giarratana. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una betoniera e un motociclo condotto da una modicana di 33 anni. Le conseguenze più gravi per la donna che si trova ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica in prognosi riservata. Sul posto dell'incidente due pattuglie della Polizia locale di Modica e personale del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.