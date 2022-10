Tragedia sull'Etna: Canadair precipita e si schianta sul vulcano, morti i due piloti a bordo

Un canadair della Protezione civile, in servizio anticendio, è precipitato sull'Etna. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un rogo. Sarebbe stato l’urto della carena contro la costa della montagna a far precipitare nel primo pomeriggio di oggi il canadair 28 dei Vigili del Fuoco durante le attività di spegnimento dell’incendio boschivo in corso sul Monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa. Lo rendono noto il Dipartimento della protezione civile e il Coem (Comunicazione in Emergenza) del Ministero dell’Interno, spiegando che al momento nell’area sono al lavoro le squadre di ricerca e soccorso. Sarebbero due le vittime, che si trovavano a bordo. In base a prime informazioni, sembrerebbe che un'ala del canadair, partito da Lamezia Terme, abbia urtato contro un costone della montagna e sarebbe esploso una volta toccato terra. Il velivolo poco prima del terribile incidente aveva effettuato un rifornimento d’acqua a Giarre.