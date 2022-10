Rosolini, il Consiglio approva il regolamento per il servizio di scuolabus

Il Consiglio comunale di Rosolini nella seduta di ieri sera ha approvato a maggioranza il regolamento Comunale per la Disciplina della compartecipazione dell'utente al costo del servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per studenti che frequentano gli istituti primari e secondari di primo e secondo grado. Il regolamento è necessario per mettere ordine all'offerta del servizio di Scuolabus che si deve garantire senza ulteriormente pesare sul bilancio in attuazione delle politiche di risanamento intraprese dalla amministrazione. Pertanto garantendo alle fasce meno abbienti la gratuità del servizio si contempla una misura di compartecipazione per le famiglie che hanno una situazione economica più alta. La misura è data dal modello ISEE che ogni famiglia presenterà a corredo della richiesta del servizio. Il regolamento sarà operativo dal gennaio 2023. In questo momento il servizio è gratuito fino a dicembre di quest'anno. Il regolamento è stato approvato con 9 voti a favore e 5 contrari. Assente in aula il consigliere di 'Insieme per Rosolini', Giuseppe Di Mare.

(Nella foto il presidente del consiglio comunale, Corrado Sortino)