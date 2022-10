Modica, consegnati i lavori per il raddoppio dell'asse viario del Polocommerciale

Questa mattina, alla presenza, tra gli altri, dei consiglieri comunali di Modica, Giorgio Belluardo e Giammarco Covato, sono stati consegnati i lavori che interesseranno nei prossimi mesi l’asse viario del Polocommerciale di Modica. Circa un chilometro dalla rotatoria di Via Resistenza Partigiana alla rotatoria di Via Sacro Cuore con la costruzione di un marciapiedi di larghezza di 3 metri attrezzato con aree a verde e panchine, l’installazione dell’illuminazione pubblica a led, l’allargamento della carreggiata in modo da uniformarsi al tratto già riammodernato che attualmente va dalla rotatoria di Via Resistenza Partigiana alla rotatoria di Via Risorgimento. Un traguardo di fondamentale importanza di cui ha voluto dare notizia l’onorevole Abbate che nel corso dei suoi due mandati da Sindaco di Modica si era speso tantissimo per concretizzare questo ambizioso progetto: “Essere riusciti dopo tanti intoppi a consegnare i lavori è motivo di grande soddisfazione perchè permetterà la realizzazione di un’opera infrastrutturale di primissima importanza. Verrà completato l’asse viario del PoloCommerciale, forse l’arteria più trafficata dell’intero territorio modicano la cui importanza diventerà ancora più centrale con l’imminente apertura dello svincolo autostradale. Il pedone potrà imboccare la SS115 già da via Sacro Cuore arrivando fino in via Risorgimento con la possibilità di fermarsi in una delle panchine che verranno installate nelle aree a verde. Con questa opera si stanno concretizzando tutti quei progetti con i quali siamo riusciti ad intercettare decine di milioni di finanziamenti esterni (PNRR, rischio idrogeologico, Agenda Urbana, Ministero dello Sport, ex Insicem). Ringrazio sempre i consiglieri di maggioranza che continueranno a seguire lo sviluppo delle opere in cantiere e ci auguriamo che la prossima Amministrazione Comunale possa continuare a lavorare nel solco già tracciato”.