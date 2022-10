Scuolabus a Rosolini, il sindaco alla minoranza: avete lasciato il Comune in default

“Se questa questa amministrazione oggi è costretta a chiedere un contributo, a quanti non hanno difficoltà economiche, per il servizio di scuolabus, non è certo per colpa nostra. Chi non è d’accordo lo chieda a quanti negli anni, hanno divorato le casse comunali”. A dirlo è il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. “Fare populismo o infuocare gli animi della gente, è troppo facile, amministrare è però, un’altra cosa - afferma Spadola - Non chiediamo la luna, ma un contributo minimo. Su 10 alunni, 7 non pagheranno neppure un centesimo. Due su dieci pagheranno il 36% ed il terzo il 60%. In una situazione deficitaria come la nostra, con il Comune in dissesto finanziario, dovrebbero pagare tutti. Invece - prosegue Spadola - stiamo tutelando le fasce più deboli. Per un ventennio il Comune di Rosolini è stato un bancomat per quanti hanno amministrato, ed oggi noi che siamo la nuova generazione, paghiamo le conseguenze di una politica scellerata ed arruffona. Chi si indigna per il pagamento delle tre quote non ama certamente né la città, né il bene Comune. A noi tocca ricostruire a piccoli passi la gestione del Comune e chiediamo la collaborazione di tutte le persone perbene. Coloro che fanno show in Consiglio comunale e populismo su certa stampa, lo fanno per tentare di rifarsi una verginità. Verginità che loro stesso hanno perduto con altri predoni di Rosolini”.

(Nella foto il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola)