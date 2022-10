Anffas Ragusa, al via le attività sportive: si comincia con l'equitazione

L’attività dell’Anffas onlus Ragusa entra nel vivo per quanto riguarda la stagione 2022-2023. Ed è la prima che, dopo la pandemia, si spera possa essere vissuta interamente, senza alcun tipo di interruzione come accaduto negli ultimi anni a causa del proliferare del virus. Tra queste attività, continua a riscuotere sempre un grandissimo successo quella dell’equitazione che, portata avanti grazie alla caparbietà e alla determinazione dell’istruttrice Carmen Tumino insieme alla Polisportiva Anffas, affiliata alla Fisdir, promuove i campionati provinciali e regionali.

Nel corso degli anni l’Anffas e la Polisportiva hanno garantito un riscontro di operatività non indifferente a tutti i ragazzi. “Oggi – sottolinea il direttore Anffas Ragusa, Salvina Cilia – si può dire che i nostri ragazzi vivano con passione la disciplina dell’equitazione e nel corso degli ultimi anni sono stati iscritti atleti junior che insieme ai senior si cimentano nelle gare. Come, d’altronde, accaduto nei giorni scorsi a Caltagirone. Con la partecipazione al campionato regionale Fisdir, siamo riusciti a portare a casa diverse coppe. Ringrazio tutti coloro che negli anni hanno creduto in questo progetto da cui abbiamo raccolto e continuiamo a raccogliere dei frutti importanti”.