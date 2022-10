Ragusa, Ibla classica: concerto tributo a Franco Battiato domenica 30

Il prossimo appuntamento della stagione concertistica 2022 di Ibla Classica International suonerà per omaggiare una delle più grandi e influenti personalità italiane. Con “Stranizza d'amuri” domenica 30 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Marcello Perracchio di Ragusa, Daniela Rossello (nella foto) e Daniel Zappa, accompagnati dai musicisti Giuseppe Messina al sax, Fabrizio Licciardello alla chitarra, Fabrizio Scalzo al basso, Luigi Caporarello alle tastiere, Angelo Furnari alla batteria, e da Delia Greco, Roberta Spampinato e Salvo Sava coristi, si esibiranno per un concerto tributo al grande Franco Battiato. Cantautore, compositore, scrittore, regista, filosofo, pittore, lui uno degli artisti più amati e che più ha amato l'arte nel senso più alto del termine. Personaggio impossibile da etichettare, le sue passioni hanno abbracciato i campi più svariati, trasmettendo sempre emozioni profonde e invitando a riflessioni affascinanti. Il concerto riprende il titolo di uno dei suoi brani più appassionanti, “Stranizza d'amuri” è una canzone che canta la Sicilia, la sua poetica racconta con amore la terra ed il popolo siciliano, ed è l'amore per il cantautore che guiderà l'evento di giorno 23 ottobre, con la splendida voce del soprano Daniela Rossello e di Daniel Zappa, accompagnati da bravissimi artisti, che proporranno i testi indimenticabili e le melodie toccanti del Maestro Battiato, dai grandi successi popolari degli anni 80 ai pezzi più intimisti, dalle collaborazioni con splendide artiste alle reinterpretazioni di testi di altri cantanti, per una serata ricca di magia ed emozioni. Il concerto “Stranizza d'amuri” è una produzione dell'associazione “Incanto Mediterraneo”.