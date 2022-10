Bomba sotto l'auto di un'avvocata a Pachino: assolti Giovanni e Claudio Aprile

I giudici del tribunale di Siracusa hanno assolto due fratelli di Portopalo, Giovanni e Claudio Aprile, sotto processo per l'intimidazione a una curatrice fallimentare. L'auto dell'avvocata siracusano Adriana Quattropani fu danneggiata dall'esplosione di un ordigno rudimentale nel dicembre del 2017. I due, entrambi difesi dagli avvocati Giuseppe Gurrieri e Antonino Campisi, vennero indagati assieme a Giuseppe Vizzini e ai figli Andrea e Simone Vizzini, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e sono stati condannatiin via definitiva. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il movente dell'intimidazione e' legato alla gestione di un'area di servizio, la ex Esso: la curatrice si presento' sul posto per riconsegnare l'attivita' al suo proprietario, dopo la dichiarazione di fallimento della ditta che l'aveva prima in gestione, di cui sarebbe stata titolare la moglie di Giuseppe Vizzini.

(Nella foto Claudio e Giovanni Aprile)