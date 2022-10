Morto a Floridia il papà dell'ex vice sindaco Di Mauro: oggi i funerali

E' morto ieri nella sua abitazione di Ronco Scilla, Vincenzo Di Mauro. Aveva 90 anni ed una vita trascorsa nella dura vita dei campi. Di Mauro si è spento per l'età avanzata e non aveva alcuna patologia grave. In casa viveva con uno dei suoi tanti nipoti. Vincenzo Di Mauro era il papà di Nino, già vice sindaco di Floridia e leader del Movimento 'Floridia in Comune'. Vincenzo Di Mauro è stato padre di sei figli, ma gliene erano rimasti soltanto quattro: Iano, Pippo, Nino e Maria, gli altri erano scomparsi. Grande dolore in famiglia, soprattutto tra i nipoti per la morte del nonno. L'attività di Vincenzo Di Mauro, avrebbe indirizzato i figli nel settore agrumicolo. Infatti oggi, sia Pippo che Nino sono due importanti commercianti di agrumi, conosciuti anche all'estero.

Oggi pomeriggio, 29 ottobre nella chiesa Madre di Floridia, alle 15,30 verranno celebrati i funerali del pensionato.