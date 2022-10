Protesta degli agricoltori di Cosenza: area mercatale subito

Hanno inscenato una protesta circa trenta di agricoltori in via Asmara a Cosenza, sostenuti dalla confederazione provinciale del sindacato Usb."Chiediamo solo di lavorare - area mercatale subito" è la rivendicazione contenuta in uno striscione esposto dai manifestanti.

La richiesta nasce dal fatto che tre anni fa l'area di via Francesco Principe, già via Asmara, dove i piccoli produttori agricoli vendevano al dettaglio, fu chiusa per questioni di sicurezza e, dopo proteste, il mercato fu spostato nel centro storico all'Arenella. Soluzione che per i contadini non fu risolutiva perché "impraticabile per le dimensioni".

Adesso i manifestanti chiedono un incontro con il sindaco Caruso e l'assessore Battaglia "per valutare - dicono - aree alternative a quella di via Asmara purché abbiano i requisiti idonei. Il mercato - aggiungono i rappresentanti dell'Usb - rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra area urbana.

Una pratica alternativa, insieme ad altre virtuose esperienze presenti in città, al sistema della grande distribuzione, che in tutta Europa viene sostenuta, incentivata e valorizzata ma che a queste latitudini è osteggiata. La chiusura in assenza di valide e dignitose alternative colpisce decine di famiglie, impossibilitate a vendere i frutti della propria terra e già in ginocchio a causa del carovita".