Il Palermo si sveglia e caccia la crisi: netta vittoria a Modena ( 0 - 2)

Il Palermo scaccia la crisi vincendo 2-0 al "Braglia" contro il Modena, un successo che mancava dal 9 settembre (con 2 punti nelle ultime 5 gare), addirittura da giugno lontano dal "Barbera". Si decide tutto nel primo tempo, col vantaggio su rigore procurato da Brunori (netto fallo di Magnino a centro area) e trasformato dallo stesso attraccante e il raddoppio nel recupero di Valente, pescato sul secondo palo da Di Mariano su dormita di Azzi. Nella ripresa il Modena (secondo ko di fila, playout di nuovi distanti un solo punto) cerca il pari con Oukhadda (bene Pigliacelli) e Gerli, ma la squadra di Corini gestisce bene e nei 20' finali non rischia mai.

"Sono affezionato a chi viene a vedere il Palermo in trasferta sempre e a prescindere e lo fa spinto dalla fede e dalla passione nonostante un momento complicato". Lo ha detto l'allenatore del Palermo dopo la vittoria sul Modena per 2-0 commentando l'esodo dei tifosi rosanero che con la squadra penultima in classifica prima della partita ha riempito il settore ospiti del "Braglia" con circa1.700 persone al seguito."Vedere quel muro rosanero è stato straordinario e questa vittoria la dedico al nostro pubblico - ha aggiunto Corini - Ci sono state difficoltà, è oggettivo e oggi era importante fare vedere che i nostri miglioramenti portano risultati. E lo abbiamo fatto con una prestazione gagliarda. Pigliacelli? Tutti sono stati protagonisti, anche Pigliacelli. Alla fine del primo tempo nonostante fossimo già in vantaggio abbiamo avuto anche la fame di segnare il gol del raddoppio". "Bisogna avere fede e convinzione e questo lo abbiamo fatto -ha sottolineato l'allenatore - dedico un pensiero al muro rosanero che ci ha accompagnato in trasferta, ci spiega cosa vuol dire stare vicino alla squadra nei momenti di difficoltà.Lo dico da parte mia e di tutti coloro che erano qui a Modena.Stiamo lavorando tanto, nonostante gli ultimi risultati in trasferta, soprattutto a Terni. Su quello abbiamo lavorato e la squadra ha reagito. Abbiamo creato le premesse con Pisa e Cittadella per vincere la partita di oggi. Il livello del campionato è molto alto, bisogna dare continuità a questa inversione di marcia". L'allenatore del Palermo in sala stampa ha risposto anche a chi ha chiesto se la vittoria è frutto del contatto ravvicinato con la proprietà che ha fatto visita alla squadra in settimana. "Il City è una società che dà sostegno ogni giorno - ha detto Corini - le aspettative si sono alzate, ma il nostro obiettivo è quello di consolidare la categoria. Con grande umiltà, dobbiamo andare passo dopo passo e pensare solo a questo. Nei prossimi anni sicuramente potremo costruire".