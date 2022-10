Romano Prodi a Siracusa, la guerra in Ucraina? Dipende da Usa e Cina

"Ho sempre avuto la convinzione che il conflitto tra Russia ed Ucraina si concludera' quando la Cina e gli Stati Uniti si metteranno d'accordo". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio italiano, Romano Prodi, intervenendo oggi a Siracusa, nell'ultima giornata del meeting dal titolo Sicilia, Mediterraneo Europa", organizzato dall'associazione Incontri a Siracusa, a cui ha preso parte anche l'ex ministro degli Esteri della Germania, Joschka Fischer. Il dibattito, dal titolo "Conflitto russo ucraino: cambia tutto per l'Europa?" e' stato moderato dall'inviato del Corriere della Sera, Paolo Valentino, e da Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale. "La situazione e' molto chiara - ha detto Prodi - con l'Europa sotto la sfera di influenza degli Usa e la Russia nell'orbita della Cina. Contrariamente a quanto si pensa, i cinesi non stanno aiutando di fatto la Russia, a cui non hanno dato nemmeno un'arma o una pallottola ma collaborano con Putin per gli interessi in Africa e per la cosiddetta via della Seta".

(Nella foto Romano Prodi a passeggio per Ortigia con l'onnipresente Maurizio Zivillica)